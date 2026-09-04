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Суперновые ранней Вселенной могли создать каменистые планеты уже через 100 миллионов лет после Большого взрыва

Суперновые ранней Вселенной могли создать каменистые планеты уже через 100 миллионов лет после Большого взрыва

Международная группа астрономов провела компьютерное моделирование, которое показало, что каменистые планеты могли появляться уже через 100 миллионов лет после Большого взрыва.

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