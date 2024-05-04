Психолог Хавенер объяснил, почему Шольц посмеялся над Украиной

Писатель и психолог Торстен Хавенер объяснил, почему канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями города Люнебург рассмеялся в ответ на вопрос о причинах нежелания Берлина передавать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
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