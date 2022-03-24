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Тарасова о словах канадской журналистки Смит: «Хочу расстроить Беверли – нас не будет только год. И мы вернемся с еще большими силами»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова канадской журналистки Беверли Смит.

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