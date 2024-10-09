Откровения таксиста из Таджикистана: стало ясно почему они так любят пособия

Иван Щукин

Вы наверное работаете в крупной организации и ли на заводе, а эти "незаменимые специалисты" там работать не будут поэтому у Вас и нет конкурентов! Вот на рынке торговать или наркоту толкать вот здесь они соответствуют званию " незаменимый специалист"! Я уже на пенсии работал ещё десять лет чтоб хоть прилично есть и чтоб была возможность полностью оплачивать социалку, а так же "национальные богатства" в виде газа и электроэнергии! Уходя на пенсию мне пенсионный фонд "наделил " пенсией" в размере семь тысяч триста рублей (была вероятность что этот ПФ обманул меня миниум на две тысячи рублей) и это при том что я работал на производстве почти сорок лет! Вот так и живём при "развитом капитализме"!