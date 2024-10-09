Avia.pro - СМИ Когда садишься в такси и видишь за рулем «незаменимого специалиста», а по-простому — очередного приезжего с солнечного юга, волей-неволей интересуешься: как тебе живется у нас, брат? Но оказывается, живётся им у нас настолько хорошо, что уже впору спросить: а зачем ты нам вообще нужен, дорогой гость? Таксиста, с которым я общался, звали Рашид.
Откровения таксиста из Таджикистана: стало ясно почему они так любят пособия
Комментарии
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HotRS
Видимо наел такую задницу, что тяжело от стула оторвать.
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4 час.
Иван Щукин
Вы наверное работаете в крупной организации и ли на заводе, а эти "незаменимые специалисты" там работать не будут поэтому у Вас и нет конкурентов! Вот на рынке торговать или наркоту толкать вот здесь они соответствуют званию " незаменимый специалист"! Я уже на пенсии работал ещё десять лет чтоб хоть прилично есть и чтоб была возможность полностью оплачивать социалку, а так же "национальные богатства" в виде газа и электроэнергии! Уходя на пенсию мне пенсионный фонд "наделил " пенсией" в размере семь тысяч триста рублей (была вероятность что этот ПФ обманул меня миниум на две тысячи рублей) и это при том что я работал на производстве почти сорок лет! Вот так и живём при "развитом капитализме"!
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3 час.
Alex Nемо
Иван, вы пытаетесь объяснить что такое свет созданию слепо-глухому от рождения!
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3 час.
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