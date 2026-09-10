ФСБ показала кадры задержания агента СБУ, работавшего в посольстве Британии

Кадры задержания сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Натуральный блонд...
- Натуральный блонд...
- SI «Уже есть доказат...
Расстрелять и все...