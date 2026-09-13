Мобильные огневые группы группировки "Центр" отразили налет более 40 дронов ВСУ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения группировки войск "Центр" отразили на добропольском направлении налет свыше 40 беспилотников самолетного типа ВСУ.
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