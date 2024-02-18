Купила три горбуши. Готовлю так, что съедают в момент! Царский обед из вкусной рыбки

Овощная юшка с горбушей и томатными галушками, салат княжеский с красной рыбой и сладким перцем, горбуша в под сметанной шапкой в духовке, ум отъешь, как вкусно! Сначала нужно разделать горбушу на филе, для этого нам потребуется ее правильно разморозить в холодильнике, а затем острым ножом отрезать голову , срезать хвост, теперь нужно подрезать рыбу с хвоста, и прижимая нож к хребтовой кости, отделить филе, а затем срезать с полученного филе крупные косточки.