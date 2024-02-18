Овощная юшка с горбушей и томатными галушками, салат княжеский с красной рыбой и сладким перцем, горбуша в под сметанной шапкой в духовке, ум отъешь, как вкусно! Сначала нужно разделать горбушу на филе, для этого нам потребуется ее правильно разморозить в холодильнике, а затем острым ножом отрезать голову , срезать хвост, теперь нужно подрезать рыбу с хвоста, и прижимая нож к хребтовой кости, отделить филе, а затем срезать с полученного филе крупные косточки.
Купила три горбуши. Готовлю так, что съедают в момент! Царский обед из вкусной рыбки
Комментарии
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Евгений Кислинский
интересно, а почему медведь съедает только голову и икру горбуши, и почему браконьеры забирают только икру, горбуши, а тушку выкидывают.
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23 час.
Елена Кравцова
интересно , а почему волки съедают только внутренние органы, а мясо не едят.
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3 час.
Евгений Кислинский
к стати, люди тоже едят внутренние органы, и в обще то, при забое животного после разделки, остаются рожки и копытца, а все внутренние органы идут в дело включая кишки. а если вернуться к горбуши, самая вкусная уха из голов, и как не готовь, мясо горбуши не вкусное и сухое.
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1 час.
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