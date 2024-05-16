В УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы наркодилеров

Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела о незаконном производстве наркотического средства в особо крупном размере, а также покушении на сбыт и сбыте наркотического средства в составе организованной преступной группы.
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