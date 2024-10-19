Песков заявил, что любой конфликт заканчивается миром

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой военный конфликт заканчивается миром. Комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к переговорам по Украине с Владимиром Путиным, он отметил, что диалог по урегулированию не будет простым.