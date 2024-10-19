Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    В ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМРАЗВИТИЯ "ПРОЯВИЛ" СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ...НАПРИМЕР ПЕРЕВЕЗ ОФИС МИНИСТРСТВА В МОСКВА-СИТИ !!...Путин назначил Ор...
  • Лидия Санникова
    А кому нужен галичанский суржик, который выдают за украинский язык?«Страна.ua»: укра...
  • Evgenija Palette
    ...Перо бы им в зад... Этим элитам... ПЛЕБЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...Михалков: СВО пом...

Песков заявил, что любой конфликт заканчивается миром

Песков заявил, что любой конфликт заканчивается миром

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой военный конфликт заканчивается миром. Комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к переговорам по Украине с Владимиром Путиным, он отметил, что диалог по урегулированию не будет простым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Шольц какимместом к Украине?Путает чужое со своим? Украина ни к Германии,ни к Европе не относится,пусть не фантазируют!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх