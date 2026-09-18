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Сам привёл соперника в дом: как 11 лет Марины Есипенко с Джигурдой закончились браком с Олегом Митяевым

Сам привёл соперника в дом: как 11 лет Марины Есипенко с Джигурдой закончились браком с Олегом Митяевым

Народную артистку России и ведущую актрису Театра имени Вахтангова Марину Есипенко знают как успешную артистку и хранительницу одного из самых крепких союзов в публичном пространстве.

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