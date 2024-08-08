Пенибонт – Ньютаун где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Уэльса 16 августа

В пятницу, 16 августа, сыграют Пенибонт и Ньютаун в рамках Чемпионата Уэльса по Футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе СДМ Гласс Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.