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Девочка сорвалась с тарзанки в пятиметровый обрыв в парке Москвы

Девочка сорвалась с тарзанки в пятиметровый обрыв в парке Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Школьница получила серьезные травмы после падения с тарзанки в обрыв на западе Москвы 19 сентября.

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