В Башкортостане полицейские провели уроки физкультуры для молодёжи

Уроки физкультуры в рамках акции прошли на двух площадках. На стадионе «Металлург» с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 21 города Уфы, приехавшими в Белорецк на сборы, разминку провёл полицейский-конвоир изолятора временного содержания Егор Николаев.