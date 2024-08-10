В Башкортостане полицейские провели уроки физкультуры для молодёжи

Уроки физкультуры в рамках акции прошли на двух площадках. На стадионе «Металлург» с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 21 города Уфы, приехавшими в Белорецк на сборы, разминку провёл полицейский-конвоир изолятора временного содержания Егор Николаев.
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