Дети пропавших и пленных военных получат ежемесячные выплаты по указу Путина

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении ежемесячных социальных выплат детям военнослужащих, которые попали в плен, пропали без вести во время специальной военной операции, контртеррористических мероприятий или службы в Сирии.