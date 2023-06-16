Челябинская область, г. Сим

небольшой городок Сим в Челябинской области история города началась в 1763 году со строительства железоплавильного завода и большой деревни рядом Симский завод, за историю своего существования пережил много испытаний, но функционирует до сих.
небольшой городок Сим в Челябинской области история города началась в 1763 году со строительства железоплавильного завода и большой деревни рядом Симский завод, за историю своего существования пережил много испытаний, но функционирует до сих.
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