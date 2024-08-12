Гендиректор «Динамо» за кубковые матчи вечером: «Болельщикам выгоднее, чтобы игры начинались в удобное время. Это важный турнир» 

«Я в целом положительно отношусь к тому, чтобы матчи Кубка начинались в вечернее время. Это важный турнир, в нем много статусных игр, и выгоднее для футбола, для болельщиков, чтобы матчи начинались в удобное, то есть вечернее, время», — сказал Павел Пивоваров.
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