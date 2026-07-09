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Жанелль Салаюн набрала 26 очков (5 из 6 из-за дуги) в победной игре с «Торонто»

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» со счетом 83:75. Самой результативной на площадке стала форвард Жанелль Салаюн.

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