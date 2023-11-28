Nissan возродит легендарный Skyline в виде электрического фастбэка с четырьмя двигателями

В свежем номере авторитетного японского автомобильного журнала Best Car обсуждается новость о намерениях компании Nissan Motor возродить легендарную модель Skyline не только в форме электрического фастбэка, но и полноприводного кроссовера.
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