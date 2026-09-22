Жилые дома Глазова начнут отапливать с 28 сентября

Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют начать отопление домов с 28 сентября. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Глазова Сергей Коновалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутаты Госсовет...
- Жительница Воткин...
- Вандалы сломали п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым