ЕС ввел санкции против VK

Евросоюз в понедельник, 13 июля, ввел санкции против холдинга VK, следует из документа. Также в санкционный список было включено юридическое лицо национального мессенджера Max — «Коммуникационная платформа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии