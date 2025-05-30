Мерц намерен сделать Бундесвер сильнейшей армию Европы, но нужны деньги

Намерение канцлера Германии Фридриха Мерца сделать Бундесвер самой мощной армией Европы в сфере обычных вооружений поддержал и положительно оценил главный исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой промышленности и обороны Ханс-Кристоф Ацподиен 30 мая в интервью «Редакционной сети Германия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии