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В Хакасии два мужчины погибли в результате пожара

В Хакасии два мужчины погибли в результате пожара

В Орджоникидзевском районе Республики Хакасия 1 июня погибли два мужчины в результате пожара. Об этом 2 июня сообщило главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.

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