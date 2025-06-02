В Хакасии два мужчины погибли в результате пожара

В Орджоникидзевском районе Республики Хакасия 1 июня погибли два мужчины в результате пожара. Об этом 2 июня сообщило главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.