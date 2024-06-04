Украинские мошенники уговорили двух женщин осквернить памятник ВОВ в Москве

Женщины, задержанные за осквернение памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, заявили, что написали красной краской слово «ГУР» на постаменте, поддавшись уговорам телефонных мошенников.
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