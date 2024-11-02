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Как две капли воды: звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась редкой фотографией с матерью

Как две капли воды: звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась редкой фотографией с матерью

Подписчиков поразило внешнее сходство женщин Кадр из сериала «Папины дочки», фото: Кинопоиск29-летняя Елизавета Арзамасова, получившая широкую известность благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», радует подписчиков новой порцией трогательных снимков.

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