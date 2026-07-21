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Дженнер о «Вашингтоне»: «Видно, что команда хочет побеждать здесь и сейчас. Это очень радует. Уход из «Коламбуса» после 13 лет там был трудным решением»

Форвард « Вашингтона » Бун Дженнер высказался о своем переходе в команду.  1 июля 33-летний форвард подписал с «Кэпиталс» контракт на 4 года со средней зарплатой за сезон 5,75 миллиона долларов.

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