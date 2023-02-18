Русские пришли за своим: От чего Украина в истерике

Недавно консервативный журнал American Thinker опубликовал статью старшего научного сотрудника Лондонского центра политических исследований Александра Марковского с говорящим заголовком: "С каких пор Украина стала претендовать на статус крупного государства?" И в самом деле – с каких пор? И на каких основаниях?Статья представляет собой основанный на исторических фактах анализ того, как Украина из крошечной территории, на которой жили запорожские казаки, превратилась во вторую после России по площади страну Европы, не завоевав при этом ни кусочка принадлежащих ей ныне земель.