Войска России выбили ВСУ из села Новопокровское в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 13 июня 2024 года Юлия СоколоваВоенные корреспонденты Telegram-канала «Русская весна» сообщают о значимом успехе российских войск в Донецкой республике.