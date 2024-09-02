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Путин: атакой под Курском ВСУ пытаются остановить наступление России в Донбассе

Путин: атакой под Курском ВСУ пытаются остановить наступление России в Донбассе

Атакой в Курской области руководство Украины пытается остановить наступление России в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время урока "Разговоры о важном" в кызыльской школе &numero; 20, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

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