автор - Паренек из Сан-Франциско. В последнее время мы все чаще слышим о том, что только "традиционные ценности" спасут Духоскрепную Россию в этом гейско-бездуховном мире Европ и Америк.
Какие традиционные семейные ценности уничтожили страшные большевики?
Комментарии
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Konstantin Петров
Алексей Тан
Твой хозяин... собственник Альфа банка.
Только у собак есть хозяин, если повезет. Вам, по видимому повезло. Я же никогда не имел дел с Альфа банком, так же как и с неким СБЕРом
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7 час.
Олег Самойлов
Konstantin Петров
У нынешних Российских богатеев почти у всех молодые жены, а у высших чиновников молодые любовницы. Вот она ЛЮБОВЬ по взаимному согласию. И никаких коммерческих интересов........ Для них уже давно хрустят Французские булки, а сливной бачек издает звуки Шуберта в золотом унитазе.
Ой! А чтот так-то, с дикой завистью? ПОЧЕМУ ты НЕ нынешний богатей? Умишком слаб или просто туп?
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4 час.
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