Российская ракета уничтожила завод американских дронов в Киеве

Удар по заводу Terminal Autonomy в Киеве — это не просто очередная военная сводка. Это первый звонок, который меняет правила игры для любого иностранного бизнеса, решившего открыть производство на Украине.
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