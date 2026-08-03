В Москве за год сократилось число ночных клубов из-за изменения предпочтений молодежи

В Москве за год закрылись не менее 15 ночных клубов, что составляет сокращение рынка на 8,5%. Сейчас в столице работает 172 клуба, а в целом по России число подобных заведений уменьшилось на 4%, до примерно 700.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии