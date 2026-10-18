Бойцы 7-й бригады морской пехоты в засаде. Севастополь, 1941–1942 годы. Музей обороны Севастополя.К 85-летию начала Крымской оборонительной операцииВ конце октября 1941 года немецкие войска прорвали советскую оборону на Ишуньских пози.
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