Бастрыкин проверит дело о безнаказанном жителе Алтая, терроризировавшем свою семью

Мужчина совершал противоправные действия, в том числе в отношении несовершеннолетних детей Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий судимого мужчины в отношении своей семьи в Зудилово.
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