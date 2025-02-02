Бастрыкин проверит дело о безнаказанном жителе Алтая, терроризировавшем свою семью

Мужчина совершал противоправные действия, в том числе в отношении несовершеннолетних детей Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий судимого мужчины в отношении своей семьи в Зудилово.