Три триллиона рублей. Столько за полтора года суды изъяли у коррупционеров. Это почти 80% годового дефицита бюджета.
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Только расстрел и с конфискацией имущества и денег даже у родных, родственников и их близких .
Безграничная жадность, это уже патология, болезнь, эпидемия которой захлестнула государство. Тут сроками заключения не отделаться. Нужна психиатрия, или даже хирургическое вмешательство, лоботомия.