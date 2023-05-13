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Командир «Ахмата» генерал Алаудинов: Русские должны рожать детей, чтобы не исчезнуть как народ

Командир «Ахмата» генерал Алаудинов: Русские должны рожать детей, чтобы не исчезнуть как народ

Командир отряда "Ахмат" Апти Алаудинов обратился к русскому народу с призывом рожать как можно больше детей, чтобы сохранить за собой территорию России.

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