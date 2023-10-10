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Русская весна

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В Киеве испугались «колоссального удара» по Украине

В Киеве испугались «колоссального удара» по Украине

Война в Израиле полностью затмила конфликт на Украине, убрав Киев с повестки дня Запада, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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