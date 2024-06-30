В Госдуме предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили предоставлять военнослужащим, которые были уволены в связи с травмой и срок службы которых составляет менее 20 лет, скидку на оплату санаторно-курортных путёвок.
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