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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили предоставлять военнослужащим, которые были уволены в связи с травмой и срок службы которых составляет менее 20 лет, скидку на оплату санаторно-курортных путёвок.

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