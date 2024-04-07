Клюнет ли "жаренный" шантеклер?

В Мире сегодня отчётливо пахнет порохом. Хотя явно видно, что ввязываться в "горячую" Мировую большинство правительств категорически не хотят, две страны, не помня себя от бурого оптимизма, пытаются Мировую бойню спровоцировать.
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