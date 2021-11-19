В МИД РФ выразили готовность участвовать в экономических проектах Афганистана

Россия готова участвовать в экономических проектах Афганистана на коммерческой основе. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Афганистану, директор третьего департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в пятницу, 19 ноября.
Россия готова участвовать в экономических проектах Афганистана на коммерческой основе. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Афганистану, директор третьего департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в пятницу, 19 ноября.
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