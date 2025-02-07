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Спички - не игрушка

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Морпех на больничной койке: конфликт с кандидатом в депутаты Ялты обернулся ударом по здоровью, а виновник ускользнул

Морпех на больничной койке: конфликт с кандидатом в депутаты Ялты обернулся ударом по здоровью, а виновник ускользнул

Avia.pro - СМИ Оказывается, звание кандидата в депутаты теперь автоматически добавляет +100 к наглости и +200 к неприкосновенности! Иначе как объяснить, что офицер морской пехоты, многодетный отец и человек, у которого точно есть понятие о дисциплине, оказался на больничной койке, а его обидчики даже не услышали слова «ответственность»? Когда власть — это просто парковочное место История, произошедшая в Ялте, достойна сценария для фильма.

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