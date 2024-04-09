Пик паводков в Башкирии придется на вторую половину апреля

В этом году в Башкортостане паводок наступит несколько позже обычного. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям (ГК РБ по ЧС) Кирилл Первов главе региона Радию Хабирову в ходе оперативного совещания.
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