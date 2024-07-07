На $1 млрд Bitcoin ушли на биржи за неделю

Значительные объемы BTC, перемещаемые на биржи, могут оказать негативное давление на цену. Как правило, цифровые валюты переводят на площадки лишь с целью их дальнейшей продажи За последнюю неделю было переведено более 21 000 BTC, что эквивалентно более 1 миллиарду долларов.