Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца привезли в Казанский собор

Напомним, 6 мая 2023 года после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе начался "Всероссийский молебен о Победе" – принесение ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви.