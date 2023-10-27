Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца привезли в Казанский собор

Напомним, 6 мая 2023 года после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе начался "Всероссийский молебен о Победе" – принесение ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви.
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