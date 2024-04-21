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Царьград

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Чак-чак признан любимой сладостью жителей России

Чак-чак признан любимой сладостью жителей России

Второе место занял Тульский пряник.Онлайн-сервис путешествий Tutu.ru составил список самых популярных русских региональных сладостей для жителей России.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Чак чак лучший? Враньё!
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14 час.
АН
Алексей Наседкин
Кто такие этот онлайн-сервис путешествий Tutu.ru с его т.с. &quot;авторитетными&quot; выводами? Чак этот пусть сами кушают. А пряники я совсем не ем. А так созданное студентами физ-мата МГУ на расписаниях пригородных электричек шарашка эта по данным Alexa.com на 20 ноября 2018 года, сайт Tutu.ru занимает по посещаемости 2939-ое место в мире и 145-ое в России. Сейчас их показатели получше, ну и занимались бы продажей билетов отбирая доход с этого у государства себе в карман, понятное дело, отстёгивая кому надо лично.
Российский сервис путешествий №1! Легко и удобно купить билеты на поезд, самолет и автобус, заказать гостиницы или приобрести готовые туры.
tutu
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12 час.
КП
Кремлин Православович
Люблю марципанки. А ещё люблю тёмный шоколад с перцем.
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10 час.

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