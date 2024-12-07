В ТЦ «Омский» закрылась кофейня «Синнабон», которая проработала там 12 лет. Теперь в городе остался только один филиал этого кафе-пекарни - он расположен в Меге.
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В ТЦ «Омский» закрылась кофейня «Синнабон», которая проработала там 12 лет. Теперь в городе остался только один филиал этого кафе-пекарни - он расположен в Меге.