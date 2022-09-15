smi.today

3 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Эта дура тупеет на глазах. Сидела бы в своей гинекологии . Хотя уже сомнение берет что она и там была адекватным спец...Фон дер Ляйен угр...
  • Tatyana Fedotova
    Надеюсь, что знает. Иначе всё очень грустно.Осознал ли Кремль...
  • Татьяна Иванова
    Это ужасно что будет дальше, как нам обывателям ориентироваться в том ,что творитьсяКолонна с вооруже...

Группировка «Отважные» нанесла удары по позициям украинских войск из РСЗО «Ураган»

Группировка «Отважные» нанесла удары по позициям украинских войск из РСЗО «Ураган»

Бойцы группировки «Отважные» в рамках выполнения задач специальной военной операции на Украине и в Донбассе нанесли удары по позициям неприятеля с применением боеприпасов калибра 220 миллиметров, которые корректируются с помощью беспилотников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх