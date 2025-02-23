Ингредиенты: Кабачок — 0.5 шт. Болгарский перец — 0.5 шт.
Яичница по-деревенски
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Людмила Свириденко
В российских деревнях растут шампиньоны? Как интересно!
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8 час.
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Ингредиенты: Кабачок — 0.5 шт. Болгарский перец — 0.5 шт.
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