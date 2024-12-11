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Закон, порядок, государство

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МВД России и ФСБ России предупреждают: если вам с угрозами звонят «сотрудники правоохранительных ведомств» – немедленно прекращайте разговор

«Сотрудники подразделений МВД России и ФСБ России фиксируют увеличение количества фактов телефонных мошенничеств, в ходе которых аферисты представляются сотрудниками правоохранительных ведомств.

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