В поликлиниках Ямала запускают онлайн-консультирование пациентов

Совсем скоро ямальцы смогут получать консультации врачей онлайн. В виртуальном формате попасть можно будет только на повторный прием к терапевту, педиатру, эндокринологу, неврологу, кардиологу, медицинскому психологу, пульмонологу и инфекционисту.
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