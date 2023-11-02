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В поликлиниках Ямала запускают онлайн-консультирование пациентов

В поликлиниках Ямала запускают онлайн-консультирование пациентов

Совсем скоро ямальцы смогут получать консультации врачей онлайн. В виртуальном формате попасть можно будет только на повторный прием к терапевту, педиатру, эндокринологу, неврологу, кардиологу, медицинскому психологу, пульмонологу и инфекционисту.

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