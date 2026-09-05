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36-летняя дочь Любови Успенской выходит замуж за 22-летнего искусствоведа: подробности романа и реакция певицы

36-летняя дочь Любови Успенской выходит замуж за 22-летнего искусствоведа: подробности романа и реакция певицы

Единственная дочь Любови Успенской, 36-летняя Татьяна Плаксина, собирается под венец. Её избранником стал 22-летний искусствовед и арт-дилер Артём Москвин.

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